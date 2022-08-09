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Джейхун Байрамов: Пока нет окончательных результатов по разблокировке коммуникаций

Джейхун Байрамов: Пока нет окончательных результатов по разблокировке коммуникаций "В трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года и, в частности, заявлении от 12 января 2021 года, предусмотрена разблокировка коммуникаций, открытие сообщений между западными регионами Азербайджана и Нахчываном. Обеспечить там переход для азербайджанско
Внешняя политика
9 августа 2022 г. 18:03
Джейхун Байрамов: Пока нет окончательных результатов по разблокировке коммуникаций

"В трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года и, в частности, заявлении от 12 января 2021 года, предусмотрена разблокировка коммуникаций, открытие сообщений между западными регионами Азербайджана и Нахчываном. Обеспечить там переход для азербайджанской стороны без каких-либо ограничений – обязательство Армении. Для выполнения соответствующих работ еще в январе 2021 года была создана трехсторонняя комиссия во главе с заместителями премьер-министров Азербайджана, России и Армении".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Хотя эта комиссия начала работу, несмотря на минувший более чем полуторагодичный период, окончательных результатов нет. Армения, используя различные отговорки, затягивает с этим вопросом. Конечно, за прошедший период есть значительные сближения в позициях. Однако считаем, что если бы намерение по этому вопросу было бы искренним, его можно было бы решить уже давно", - подчеркнул глава МИД.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: No final result regarding opening of communications
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Kommunikasiyaların açılması ilə bağlı hələ də yekun nəticə yoxdur”

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