Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России

15 августа состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

15 августа состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущая повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и Россией, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также текущая ситуация в регионе.

Дж.Байрамов отметил, что активизация Арменией военно-политических провокаций против Азербайджана, вопреки нормам и принципам международного права, нанесла серьезный удар существующему процессу нормализации между двумя странами.

Армения, которая продолжает манипулировать якобы “напряженной гуманитарной ситуацией” в регионе, существованием “блокады”, вместо того, чтобы следовать достигнутым соглашениям по решению вопросов, связанных с использованием Лачынской дороги и других альтернативных путей для удовлетворения потребностей армянских жителей, препятствует мирному процессу.

С.Лавров отметил важность приверженности обязательствам, установленным трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.