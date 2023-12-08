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Глава МИД Азербайджана обсудил с эстонским коллегой вопросы сотрудничества

Глава МИД Азербайджана обсудил с эстонским коллегой вопросы сотрудничества 18:37 Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 18:52
Глава МИД Азербайджана обсудил с эстонским коллегой вопросы сотрудничества

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкна.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора обсуждены текущие процессы в регионе, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня сотрудничества.

Министры отметили важность интенсификации двустороннего политического диалога и взаимных визитов для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan's foreign minister discusses cooperation issues with his Estonian counterpart
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov estoniyalı həmkarına Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesindən danışıb

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