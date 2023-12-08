Глава МИД Азербайджана обсудил с эстонским коллегой вопросы сотрудничества

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкна.
Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора обсуждены текущие процессы в регионе, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня сотрудничества.
Министры отметили важность интенсификации двустороннего политического диалога и взаимных визитов для дальнейшего развития отношений между двумя странами.
В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.