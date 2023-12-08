Глава МИД Азербайджана обсудил с эстонским коллегой вопросы сотрудничества

18:37 Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкна.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора обсуждены текущие процессы в регионе, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня сотрудничества.

Министры отметили важность интенсификации двустороннего политического диалога и взаимных визитов для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.