Джейхун Байрамов поговорил по телефону с латвийским коллегой

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам партнерства Азербайджан-Европейский Союз.

В ходе телефонного разговора министры также обсудили текущую региональную ситуацию и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.