Джейхун Байрамов поговорил по телефону с латвийским коллегой

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам партнерства Азербайджан-Европейский Союз.
В ходе телефонного разговора министры также обсудили текущую региональную ситуацию и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.