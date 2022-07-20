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Джейхун Байрамов поговорил по телефону с латвийским коллегой

Джейхун Байрамов поговорил по телефону с латвийским коллегой Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
Внешняя политика
20 июля 2022 г. 18:25
Джейхун Байрамов поговорил по телефону с латвийским коллегой

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам партнерства Азербайджан-Европейский Союз.

В ходе телефонного разговора министры также обсудили текущую региональную ситуацию и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Latvian FMs talk over phone
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov latviyalı həmkarı ilə telefonla danışıb

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