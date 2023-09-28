Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с госминистром Великобритании по европейскому региону

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти.
Об этом
Стороны обсудили повестку дня сотрудничества между двумя странами, а также текущую ситуацию в регионе.
Было подчеркнуто, что Азербайджан привержен нормализации отношений с Арменией на двусторонней основе, а также усилиям по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, в рамках Конституции Азербайджанской Республики и международных механизмов, сторонами которых наша страна является.
В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.