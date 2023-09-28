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Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с госминистром Великобритании по европейскому региону

Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с госминистром Великобритании по европейскому региону 20:33
Внешняя политика
28 сентября 2023 г. 21:10
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с госминистром Великобритании по европейскому региону

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны обсудили повестку дня сотрудничества между двумя странами, а также текущую ситуацию в регионе.

Было подчеркнуто, что Азербайджан привержен нормализации отношений с Арменией на двусторонней основе, а также усилиям по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, в рамках Конституции Азербайджанской Республики и международных механизмов, сторонами которых наша страна является.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Böyük Britaniyanın Avropa regionu üzrə dövlət naziri ilə telefonla danışıb

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