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Джейхун Байрамов поговорил по телефону с главой МИД Швейцарии

Джейхун Байрамов поговорил по телефону с главой МИД Швейцарии Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и федеральным министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом.
Внешняя политика
6 июня 2024 г. 19:13
Джейхун Байрамов поговорил по телефону с главой МИД Швейцарии

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и федеральным министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами, геополитическая ситуация в Европе, а также работа, проделанная в рамках президентства Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov isveçrəli həmkarı ilə COP29 çərçivəsində görülən işləri müzakirə edib

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