Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с годовщиной попытки госпереворота в Турции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией на своей странице в Twitter в связи с годовщиной попытки госпереворота в Турции 15 июля.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией на своей странице в Twitter в связи с годовщиной попытки госпереворота в Турции 15 июля.

Report представляет публикацию:

"15 июля – символ нерушимого единства и солидарности в братской Турции! Желаем от Аллаха упокоения душ всех шехидов, пожертвовавших собой ради родины, нации, единства, и здоровья ветеранам. Шехиды бессмертны, Родина неделима!".