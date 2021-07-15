Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с годовщиной попытки госпереворота в Турции
Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с годовщиной попытки госпереворота в ТурцииМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией на своей странице в Twitter в связи с годовщиной попытки госпереворота в Турции 15 июля.
"15 июля – символ нерушимого единства и солидарности в братской Турции! Желаем от Аллаха упокоения душ всех шехидов, пожертвовавших собой ради родины, нации, единства, и здоровья ветеранам. Шехиды бессмертны, Родина неделима!".