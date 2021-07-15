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Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с годовщиной попытки госпереворота в Турции

Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с годовщиной попытки госпереворота в Турции Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией на своей странице в Twitter в связи с годовщиной попытки госпереворота в Турции 15 июля.
Внешняя политика
15 июля 2021 г. 12:43
Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с годовщиной попытки госпереворота в Турции
Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией на своей странице в Twitter в связи с годовщиной попытки госпереворота в Турции 15 июля.

Report представляет публикацию:

"15 июля – символ нерушимого единства и солидарности в братской Турции! Желаем от Аллаха упокоения душ всех шехидов, пожертвовавших собой ради родины, нации, единства, и здоровья ветеранам. Шехиды бессмертны, Родина неделима!".

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhdin ildönümüylə bağlı paylaşım edib

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