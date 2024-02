Ходжалинский геноцид был частью армянской политики систематической этнической чистки и геноцида.

Как передает Report , об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X, в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Министерство также поделилось диаграммой, показывающей последовательность событий, приведших к Ходжалинскому геноциду.