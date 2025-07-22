Джейхун Байрамов побывал в Музее азербайджанской культуры в Тбилиси

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию побывал в Музее азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде в Тбилиси.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию побывал в Музее азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, министра сопровождали чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и члены делегации.

Заместитель директора музея Лейла Алиева рассказала гостям об истории музея, его деятельности и представленных экспонатах.

Министру Джейхуну Байрамову была представлена подробная информация о жизни и творчестве Мирзы Фатали Ахундзаде - выдающегося просветителя, писателя и драматурга.

Джейхун Байрамов высоко оценил работу музея, направленную на сохранение и популяризацию азербайджанской культуры в Грузии. Он подчеркнул, что такие очаги культуры играют важную роль в укреплении дружбы между народами.