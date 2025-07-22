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Джейхун Байрамов побывал в Музее азербайджанской культуры в Тбилиси

Джейхун Байрамов побывал в Музее азербайджанской культуры в Тбилиси Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию побывал в Музее азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде в Тбилиси.
Внешняя политика
22 июля 2025 г. 17:46
Джейхун Байрамов побывал в Музее азербайджанской культуры в Тбилиси

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию побывал в Музее азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, министра сопровождали чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и члены делегации.

Заместитель директора музея Лейла Алиева рассказала гостям об истории музея, его деятельности и представленных экспонатах.

Министру Джейхуну Байрамову была представлена подробная информация о жизни и творчестве Мирзы Фатали Ахундзаде - выдающегося просветителя, писателя и драматурга.

Джейхун Байрамов высоко оценил работу музея, направленную на сохранение и популяризацию азербайджанской культуры в Грузии. Он подчеркнул, что такие очаги культуры играют важную роль в укреплении дружбы между народами.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov visits Museum of Azerbaijani Culture in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Tbilisidə Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyini ziyarət edib

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