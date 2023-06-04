Джейхун Байрамов поблагодарил Мевлюта Чавушоглу

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и экс-главой МИД Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и экс-главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Report, Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил деятельность, проведенную Мевлютом Чавушоглу в направлении дальнейшего укрепления братских и союзнических отношений между нашими странами на высоком уровне и выразил ему глубокую признательность.

Дж.Байрамов пожелал турецкому дипломату успехов в дальнейшей работе.

Мевлют Чавушоглу, со своей стороны, выразил благодарность и подчеркнул, что во время своего пребывания на посту министра иностранных дел всегда продвигал интересы Азербайджана и Турции и будет и впредь вносить вклад в отношения братства и союзничества между двумя странами.