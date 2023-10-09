Джейхун Байрамов: В связи с реинтеграцией армянских жителей Карабаха принимаются соответствующие меры

"В связи с реинтеграцией армянских жителей Карабаха Азербайджаном принимаются соответствующие меры".

"В связи с реинтеграцией армянских жителей Карабаха Азербайджаном принимаются соответствующие меры".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел Таджикистана Сирожиддином Мухриддином, который находится с визитом в Азербайджане для участия в 27-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

C.Байрамов проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе, рассказал о локальных антитеррористических мероприятиях, осуществленных в ответ на очередные провокации армянских вооруженных сил, и о причинах, обусловивших эти мероприятия. Было подчеркнуто, что указанные мероприятия проводились с полным соблюдением соответствующих международных норм, и этот факт подтвержден различными международными организациями.

Говоря об усилиях Азербайджана по реинтеграции местных армянских жителей, министр отметил, что в этом конкретном случае Азербайджаном были приняты соответствующие меры.