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Джейхун Байрамов: В связи с реинтеграцией армянских жителей Карабаха принимаются соответствующие меры 

Джейхун Байрамов: В связи с реинтеграцией армянских жителей Карабаха принимаются соответствующие меры  "В связи с реинтеграцией армянских жителей Карабаха Азербайджаном принимаются соответствующие меры".
Внешняя политика
9 октября 2023 г. 20:35
Джейхун Байрамов: В связи с реинтеграцией армянских жителей Карабаха принимаются соответствующие меры 

"В связи с реинтеграцией армянских жителей Карабаха Азербайджаном принимаются соответствующие меры".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел Таджикистана Сирожиддином Мухриддином, который находится с визитом в Азербайджане для участия в 27-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

C.Байрамов проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе, рассказал о локальных антитеррористических мероприятиях, осуществленных в ответ на очередные провокации армянских вооруженных сил, и о причинах, обусловивших эти мероприятия. Было подчеркнуто, что указанные мероприятия проводились с полным соблюдением соответствующих международных норм, и этот факт подтвержден различными международными организациями.

Говоря об усилиях Азербайджана по реинтеграции местных армянских жителей, министр отметил, что в этом конкретном случае Азербайджаном были приняты соответствующие меры.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Qarabağın erməni sakinlərinin reinteqrasiyası ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülür"

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