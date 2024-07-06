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Байрамов: Прекращение территориальных претензий к Азербайджану - главное условие для прочного мира с Ереваном

Байрамов: Прекращение территориальных претензий к Азербайджану - главное условие для прочного мира с Ереваном Основным условием для подписания прочного мира между Баку и Ереваном является прекращение территориальных претензий против Азербайджана, закрепленных в Конституции Армении.
Внешняя политика
6 июля 2024 г. 14:12
Байрамов: Прекращение территориальных претензий к Азербайджану - главное условие для прочного мира с Ереваном

Основным условием для подписания прочного мира между Баку и Ереваном является устранение территориальных претензий против Азербайджана, закрепленных в Конституции Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая заседании СМИД ОТГ в Шуше.

"Основным условием для подписания прочного мирного договора является прекращение территориальных претензий Армении к Азербайджану, закрепленных в многочисленных правовых и политических документах этой страны, в том числе в ее Конституции, которая открыто ссылается на "Декларацию о независимости Армении", призывающую к "объединению Армении и Нагорного Карабаха", - сказал Байрамов.

Глава дипломатии подчеркнул, что Азербайджан больше всех заинтересован в устойчивом мире в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Ermənistanla sülh sazişi layihəsinin imzalanması istiqamətində müzakirələr davam edir

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