Байрамов: Прекращение территориальных претензий к Азербайджану - главное условие для прочного мира с Ереваном

Основным условием для подписания прочного мира между Баку и Ереваном является прекращение территориальных претензий против Азербайджана, закрепленных в Конституции Армении.

Основным условием для подписания прочного мира между Баку и Ереваном является устранение территориальных претензий против Азербайджана, закрепленных в Конституции Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая заседании СМИД ОТГ в Шуше.

"Основным условием для подписания прочного мирного договора является прекращение территориальных претензий Армении к Азербайджану, закрепленных в многочисленных правовых и политических документах этой страны, в том числе в ее Конституции, которая открыто ссылается на "Декларацию о независимости Армении", призывающую к "объединению Армении и Нагорного Карабаха", - сказал Байрамов.

Глава дипломатии подчеркнул, что Азербайджан больше всех заинтересован в устойчивом мире в регионе.