Джейхун Байрамов переговорил по телефону с генсеком Тюркского совета

Дж.Байрамов проинформировал генсека о военных провокациях, совершенных вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской границе

21 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генсеком Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.

Как сообщили Report в МИД, генсек Багдад Амреев поздравил Джейхуна Байрамова с назначением на должность министра иностранных дел Азербайджана и пожелал ему успехов в деятельности.

Министр Джейхун Байрамов выразил признательность генсеку за поздравления.

В ходе телефонного разговора стороны выразили удовлетворение нынешним состояние сотрудничества между Азербайджаном и Тюркским советом, обсудили перспективы этого сотрудничества.

Дж.Байрамов проинформировал генсека о военных провокациях, совершенных вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской границе и продолжающейся напряженности в регионе. Он выразил признательность Тюркскому совету за справедливую позицию в связи с последней военной провокацией вооруженных сил Армении и напряженностью на азербайджано-армянской границе.