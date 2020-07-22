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Джейхун Байрамов переговорил по телефону с генсеком Тюркского совета

Джейхун Байрамов переговорил по телефону с генсеком Тюркского совета Дж.Байрамов проинформировал генсека о военных провокациях, совершенных вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской границе
Внешняя политика
22 июля 2020 г. 13:32

21 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генсеком Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.

Как сообщили Report в МИД, генсек Багдад Амреев поздравил Джейхуна Байрамова с назначением на должность министра иностранных дел Азербайджана и пожелал ему успехов в деятельности.

Министр Джейхун Байрамов выразил признательность генсеку за поздравления.

В ходе телефонного разговора стороны выразили удовлетворение нынешним состояние сотрудничества между Азербайджаном и Тюркским советом, обсудили перспективы этого сотрудничества.

Дж.Байрамов проинформировал генсека о военных провокациях, совершенных вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской границе и продолжающейся напряженности в регионе. Он выразил признательность Тюркскому совету за справедливую позицию в связи с последней военной провокацией вооруженных сил Армении и напряженностью на азербайджано-армянской границе.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov had a telephone conversation with Secretary-General of Turkish Council
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Türk Şurasının baş katibi ilə telefonla danışıb
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