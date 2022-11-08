Глава МИД рассказал, какие вопросы обсуждались на трехсторонней встрече в Вашингтоне

"США очень заинтересованы в продвижении этого процесса и нормализации азербайджано-армянских отношений”.

США очень заинтересованы в продвижении процесса по нормализации азербайджано-армянских отношений.

Об этом в интервью местному бюро Report заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам министра, на очередной трехсторонней встрече в Вашингтоне с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна официальный Ереван дал ответ на предложение Азербайджана относительно базовых принципов мирного договора.

"Как вы знаете, лидеры Азербайджана и Армении дали поручение министрам иностранных дел начать переговоры по мирному договору, который будет подписан между двумя странами. В соответствии с этим поручением 2 октября азербайджанская сторона представила армянской стороне в Женеве более развернутую версию документа, основанную на ранее представленных базовых принципах. На основе азербайджанской версии были проведены предварительные переговоры, и Армения запросила дополнительное время для рассмотрения, и высказала свое мнение о подготовке ответа в соответствующее время. Около недели назад по инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена было представлено предложение о проведении в Вашингтоне очередных переговоров между Азербайджаном и Арменией, и в соответствии с этой договоренностью состоялась наша встреча с министром иностранных дел Армении”, - подчеркнул Дж.Байрамов.

По словам главы МИД, на встрече армянская сторона представила свой ответ и предложения относительно первоначальных базовых принципов, представленных Азербайджаном по мирному договору: “В то же время, на основе предложений армянской стороны, сегодня состоялся обмен мнениями по различным направлениям. Естественно, каждая сторона вносит свои предложения и обосновывает их. Между сторонами существуют разногласия во мнениях, различия в подходах. Однако это не помеха, процесс, и эти переговоры будут продолжаться. Думаю, что по истечении определенного периода азербайджанская сторона подготовит и представит противоположной стороне следующую версию. Конкретной договоренности о следующей встрече пока нет. Мы думаем, что этот процесс должен продолжаться”.

Дж.Байрамов высоко оценил участие США в продолжающихся дипломатических переговорах между двумя странами: “Пользуясь случаем, хотелось бы отметить, что проведение встреч и созданные условия были на очень высоком уровне”.