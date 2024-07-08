Джейхун Байрамов: Ожидаем, что отношения с Ираном получат еще большее развитие 

Ожидаем, что после вступления в должность нового президента Ирана отношения получат еще большее развитие.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
"В Иране избран новый президент, и президент Азербайджана передал свои поздравления по этому случаю. Мы заинтересованы в реализации проектов, ранее согласованных между Азербайджаном и Ираном", - отметил министр.
5 июля в Иране прошел второй тур внеочередных президентских выборов, по итогам которых бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан победил, набрав 53,6% от общего числа голосов. Консерватор Саид Джалили набрал 44,3% голосов.