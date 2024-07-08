О нас

Джейхун Байрамов: Ожидаем, что отношения с Ираном получат еще большее развитие 

Джейхун Байрамов: Ожидаем, что отношения с Ираном получат еще большее развитие  Азербайджан ожидает, что после вступления в должность нового президента Ирана отношения получат еще большее развитие.
Внешняя политика
8 июля 2024 г. 12:11
Джейхун Байрамов: Ожидаем, что отношения с Ираном получат еще большее развитие 

Ожидаем, что после вступления в должность нового президента Ирана отношения получат еще большее развитие.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В Иране избран новый президент, и президент Азербайджана передал свои поздравления по этому случаю. Мы заинтересованы в реализации проектов, ранее согласованных между Азербайджаном и Ираном", - отметил министр.

5 июля в Иране прошел второй тур внеочередных президентских выборов, по итогам которых бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан победил, набрав 53,6% от общего числа голосов. Консерватор Саид Джалили набрал 44,3% голосов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке FM: Azerbaijan expects relations with Iran to develop even more
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: İranın yeni Prezidentinin fəaliyyəti dövründə münasibətlərin daha da inkişaf etdiriləcəyini gözləyirik

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2024 г. 12:40
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
3 июля 2024 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi