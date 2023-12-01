Байрамов: Ответственность за уход армянских жителей с наших территорий лежит на Армении и сепаратистском режиме

"Ответственность за уход армянских жителей с наших территорий лежит на Армении и сепаратистском режиме, который ей подчинялся".

"Ответственность за уход армянских жителей с наших территорий лежит на Армении и сепаратистском режиме, который ей подчинялся".

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Было отмечено, что, как подтвердили представители международных организаций, в этом процессе не было фактов насилия в отношении гражданских лиц. Подчеркнуто, что ответственность за уход армянских жителей с территорий Азербайджана лежит на Армении и находившимся под ее контролем сепаратистском режиме.