Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что предложение Армении об отводе войск обеих стран от границы неприемлемо для официального Баку.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что предложение Армении об отводе войск обеих стран от границы неприемлемо для официального Баку.

Как сообщает Report, 14 декабря на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом он заявил, что азербайджано-армянская граница не делимитирована:

"Если войска будут отведены от неделимитированной границы, кто даст гарантии, что там ничего не произойдет? Это предложение неприемлемо для азербайджанской стороны. Азербайджанская армия сегодня защищает свои границы. Я не согласен с заявлением главы МИД Армении касательно отвода войск от границы. Спустя 30 лет азербайджанская армия ценой жизней шехидов восстановила свои границы. Азербайджанские границы могут охраняться только азербайджанскими солдатами", - сказал министр.