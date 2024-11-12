Джейхун Байрамов: Отсутствие на COP29 – упущенная возможность для Армении

Азербайджан в целях обеспечения инклюзивности COP29 направил приглашение всем странам-участницам конвенции ООН, в том числе Армении.

Азербайджан в целях обеспечения инклюзивности COP29 направил приглашение всем странам-участницам конвенции ООН, в том числе Армении.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, несколько представителей от Армении зарегистрировались для участия в конференции, однако не приехали. Считаем, что это стало для них упущенной возможностью, отметил министр.

Байрамов также напомнил, что Армения отозвала свое вето на проведение COP29 в Азербайджане.