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Джейхун Байрамов: Отсутствие на COP29 – упущенная возможность для Армении

Джейхун Байрамов: Отсутствие на COP29 – упущенная возможность для Армении Азербайджан в целях обеспечения инклюзивности COP29 направил приглашение всем странам-участницам конвенции ООН, в том числе Армении.
Внешняя политика
12 ноября 2024 г. 14:00
Джейхун Байрамов: Отсутствие на COP29 – упущенная возможность для Армении

Азербайджан в целях обеспечения инклюзивности COP29 направил приглашение всем странам-участницам конвенции ООН, в том числе Армении.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, несколько представителей от Армении зарегистрировались для участия в конференции, однако не приехали. Считаем, что это стало для них упущенной возможностью, отметил министр.

Байрамов также напомнил, что Армения отозвала свое вето на проведение COP29 в Азербайджане.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Absence from COP29 - missed opportunity for Armenia
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: COP29-da iştirak etməmək Ermənistan üçün itirilmiş fürsətdir

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