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Джейхун Байрамов отправился в Саудовскую Аравию для участия во внеочередном заседании ОИС

Джейхун Байрамов отправился в Саудовскую Аравию для участия во внеочередном заседании ОИС 18 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился в Джидду (Королевство Саудовская Аравия).
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 09:25
Джейхун Байрамов отправился в Саудовскую Аравию для участия во внеочередном заседании ОИС

18 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился в Джидду (Королевство Саудовская Аравия).

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Глава МИД примет участие во внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров, посвященном последним событиям в зоне палестино-израильского конфликта.

Планируется выступление Джейхуна Байрамова на заседании и проведение двусторонних встреч.

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