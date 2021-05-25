Джейхун Байрамов отправился в Австрию

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Австрию

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Австрию.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, в рамках визита планируется встреча Дж.Байрамова с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), выступление на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, а также встречи с высокопоставленными официальными лицами Австрии, руководителями ведущих аналитических центров и других международных организаций, действующих в Вене.