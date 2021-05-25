О нас
Report Georgia
Аудио новости

Джейхун Байрамов отправился в Австрию

Джейхун Байрамов отправился в Австрию Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Австрию
Внешняя политика
25 мая 2021 г. 08:26
Джейхун Байрамов отправился в Австрию
Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Австрию.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, в рамках визита планируется встреча Дж.Байрамова с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), выступление на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, а также встречи с высокопоставленными официальными лицами Австрии, руководителями ведущих аналитических центров и других международных организаций, действующих в Вене.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Avstriyada ATƏT-in Baş katibi ilə görüşəcək

Экслюзивные новости

Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
24 мая 2021 г. 17:46
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
21 мая 2021 г. 15:22
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 17:43
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 09:30
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
19 мая 2021 г. 18:03
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25
В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
18 мая 2021 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi