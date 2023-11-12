Джейхун Байрамов отправился с визитом в Марокко

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Королевство Марокко.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Королевство Марокко.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в рамках визита планируется проведение заседания Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики под сопредседательством министра Джейхуна Байрамова и правительством Королевства Марокко.

Планируются двусторонние и многосторонние встречи с министром иностранных дел Марокко, а также с генеральным директором Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и другими высокопоставленными должностными лицами.