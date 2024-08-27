Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию

09:51

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В рамках визита запланирована встреча Джейхуна Байрамова с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что Байрамов в ходе однодневного визита в Турцию обсудит с Хаканом Фиданом мирный процесс между Баку и Ереваном.

Министры также обсудят двусторонние отношения и региональные вопросы, нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном.