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Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию

Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию 09:51
Внешняя политика
27 августа 2024 г. 09:55
Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В рамках визита запланирована встреча Джейхуна Байрамова с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что Байрамов в ходе однодневного визита в Турцию обсудит с Хаканом Фиданом мирный процесс между Баку и Ереваном.

Министры также обсудят двусторонние отношения и региональные вопросы, нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном.

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