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Джейхун Байрамов: Отношения между Ираном и Азербайджаном имеют глубокие исторические корни

Джейхун Байрамов: Отношения между Ираном и Азербайджаном имеют глубокие исторические корни "Отношения между Ираном и Азербайджаном имеют глубокие исторические корни".
Внешняя политика
22 декабря 2021 г. 21:04
Джейхун Байрамов: Отношения между Ираном и Азербайджаном имеют глубокие исторические корни

"Отношения между Ираном и Азербайджаном имеют глубокие исторические корни".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдуллахианом.

"За последние месяцы мы трижды встречались на международных мероприятиях. Основная цель этих встреч - продвижение отношений между нашими странами", - сказал он.

Дж.Байрамов отметил, что после обретения Азербайджаном независимости между двумя странами был подписан ряд документов: "За 10 месяцев 2021 года взаимный товарооборот вырос на 23,6%".

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "İranla Azərbaycan arasındakı münasibətlərin əsasını dərin tarixi köklər təşkil edir"

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