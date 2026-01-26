Джейхун Байрамов: Отношения Азербайджана и Израиля развиваются в позитивном русле

Отношения Израиля и Азербайджана с каждым годом развиваются в позитивном русле.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге, проведенном совместно с израильским коллегой Гидеоном Сааром в Баку.

Министр отметил, что отношения между государствами носят стратегический характер.

"В этом контексте важны регулярные политические консультации, стратегические диалоги, межпарламентские группы дружбы", - сказал Байрамов.

Он добавил, что на встрече с израильским коллегой подробно обсудил развитие экономических связей, текущую ситуацию, проекты и новые возможности в контексте отношений двух стран.