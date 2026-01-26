Джейхун Байрамов: Отношения Азербайджана и Израиля развиваются в позитивном русле

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    26 января, 2026
    • 13:09
    Отношения Израиля и Азербайджана с каждым годом развиваются в позитивном русле.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге, проведенном совместно с израильским коллегой Гидеоном Сааром в Баку.

    Министр отметил, что отношения между государствами носят стратегический характер.

    "В этом контексте важны регулярные политические консультации, стратегические диалоги, межпарламентские группы дружбы", - сказал Байрамов.

    Он добавил, что на встрече с израильским коллегой подробно обсудил развитие экономических связей, текущую ситуацию, проекты и новые возможности в контексте отношений двух стран.

