Джейхун Байрамов: Отношения Азербайджана и Израиля развиваются в позитивном русле
Внешняя политика
- 26 января, 2026
- 13:09
Отношения Израиля и Азербайджана с каждым годом развиваются в позитивном русле.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге, проведенном совместно с израильским коллегой Гидеоном Сааром в Баку.
Министр отметил, что отношения между государствами носят стратегический характер.
"В этом контексте важны регулярные политические консультации, стратегические диалоги, межпарламентские группы дружбы", - сказал Байрамов.
Он добавил, что на встрече с израильским коллегой подробно обсудил развитие экономических связей, текущую ситуацию, проекты и новые возможности в контексте отношений двух стран.
