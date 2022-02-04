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Джейхун Байрамов: Отношения Азербайджан-ЕС развиваются на равных

Джейхун Байрамов: Отношения Азербайджан-ЕС развиваются на равных Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с Комиссаром по вопросам соседства и расширения Европейского Союза (ЕС) Оливером Вархели.
Внешняя политика
4 февраля 2022 г. 22:12
Джейхун Байрамов: Отношения Азербайджан-ЕС развиваются на равных

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с Комиссаром по вопросам соседства и расширения Европейского Союза (ЕС) Оливером Вархели.

Как передает Report, в ходе встречи Джейхун Байрамов сказал, что отношения между Азербайджаном и ЕС развиваются на основе равноправного партнерства. Касаясь успешного проведения VIII заседания Консультативного совета Южного газового коридора с участием комиссаров ЕС, Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил развитие стратегического партнерства с ЕС в сфере энергетики.

Оливер Вархели отметил, что партнерские отношения с Азербайджаном имеют большое значение для ЕС и важно еще больше укрепить эти отношения. Он подчеркнул, что Азербайджан является надежным партнером ЕС. Комиссар отметил, что в рамках плана экономических инвестиций Азербайджану выделен финансовый пакет в 2 миллиарда евро, в рамках которого рассматривается реализация конкретных проектов. O.Вархели также выразил готовность ЕС участвовать в процессе восстановления и реконструкции, осуществляемых в Азербайджане.

Стороны обменялись мнениями по реализации сотрудничества в области региональной безопасности, энергетического партнерства, экономических связей, транспорта и связи, секторального сотрудничества, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес.

На встрече была взаимно выражена важность завершения переговоров по новому соглашению, которое станет правовой основой отношений между Азербайджаном и ЕС.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Azərbaycan-Aİ münasibətləri bərabərhüquqlu əsasda inkişaf edir”
Версия на английском языке Meeting between Jeyhun Bayramov, EU Commissioner starts

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