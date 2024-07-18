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Байрамов: Отказ Армении от лондонской встречи лидеров не способствует мирному процессу

Байрамов: Отказ Армении от лондонской встречи лидеров не способствует мирному процессу Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что отказ армянской стороны от встречи между лидерами Азербайджана и Армении в Лондоне не способствует мирному процессу.
Внешняя политика
18 июля 2024 г. 15:05
Байрамов: Отказ Армении от лондонской встречи лидеров не способствует мирному процессу

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что отказ армянской стороны от встречи между лидерами Азербайджана и Армении в Лондоне не способствует мирному процессу.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам переговоров Байрамова с госсекретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Дэвидом Лемми.

По информации ведомства, встреча министров состоялась в британском Вудстоке на полях 4-го Саммита "Европейского политического сообщества".

В ходе переговоров стороны обсудили различные аспекты и перспективы стратегического партнерства между Азербайджаном и Великобританией, вопросы региональной и международной повестки, представляющие взаимный интерес, а также процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Байрамов проинформировал британского коллегу о ситуации в регионе, предпринятых Азербайджаном шагах в мирном процессе, позиции официального Баку в вопросе нормализации отношений с Ереваном, а также о работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях. Министр подчеркнул, что хотя имеется значительный прогресс в переговорах по тексту мирного соглашения, сохраняющиеся претензии Армении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, закрепленные в Конституции и законодательных актах этой страны, остаются основным препятствием в мирном процессе.

Глава азербайджанской дипломатии выразил благодарность за инициативу премьер-министра Великобритании по организации встречи между лидерами Азербайджана и Армении в рамках саммита. Он подчеркнул, что встреча не состоялась из-за отказа армянской стороны, что никак не способствует мирному процессу.

Главы ведомств подчеркнули наличие взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством во всех сферах, в частности энергетики, образования, гуманитарных связей. Было подчеркнуто, что Азербайджан является важным торговым партнером Великобритании.

Стороны отметили, что британские компании успешно работают как в нефтяном, так и в ненефтяном секторах экономики Азербайджана, подчеркнули наличие потенциала для дальнейшего углубления экономического сотрудничества.

Также обсуждались вопросы сотрудничества в области зеленой энергии. Было отмечено, что председательство Азербайджана на COP29 может поспособствовать развитию сотрудничества между странами также и в климатической сфере.

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Версия на английском языке Azerbaijan's FM slams Armenia's rejection of London peace talks
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Ermənistanın London görüşündən imtinası sülh prosesinə töhfə vermir

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