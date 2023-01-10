Джейхун Байрамов: Беспочвенны обвинения в наш адрес о якобы "блокировании" армянских жителей Карабаха

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Видеозаписи, демонстрирующие беспрепятственный проезд граждан, Международного Комитета Красного Креста, машин скорой медицинской помощи, автомобилей миротворческого контингента и других транспортных средств по Лачынской дороге, свидетельствуют о необоснованности утверждений о том, что Азербайджан якобы “блокирует” армян, проживающих в карабахском регионе Азербайджана и создает в регионе “напряженную гуманитарную ситуацию”.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

Дж.Байрамов отметил, что протесты представителей гражданского общества нашей страны направлены на предотвращение разграбления природных ресурсов Азербайджана, проводимого в период почти 30-летней оккупации и усилившегося в последнее время.