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Джейхун Байрамов: Беспочвенны обвинения в наш адрес о якобы "блокировании" армянских жителей Карабаха

Джейхун Байрамов: Беспочвенны обвинения в наш адрес о якобы "блокировании" армянских жителей Карабаха 20:47
Внешняя политика
10 января 2023 г. 21:07
Джейхун Байрамов: Беспочвенны обвинения в наш адрес о якобы блокировании армянских жителей Карабаха

Видеозаписи, демонстрирующие беспрепятственный проезд граждан, Международного Комитета Красного Креста, машин скорой медицинской помощи, автомобилей миротворческого контингента и других транспортных средств по Лачынской дороге, свидетельствуют о необоснованности утверждений о том, что Азербайджан якобы “блокирует” армян, проживающих в карабахском регионе Азербайджана и создает в регионе “напряженную гуманитарную ситуацию”.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

Дж.Байрамов отметил, что протесты представителей гражданского общества нашей страны направлены на предотвращение разграбления природных ресурсов Азербайджана, проводимого в период почти 30-летней оккупации и усилившегося в последнее время.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azərbaycanın erməni sakinlərini “blokadaya” aldığı barədə iddialar əsassızdır"

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