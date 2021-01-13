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Джейхун Байрамов обсудил заявление по Карабаху с Мевлутом Чавушоглу

Джейхун Байрамов обсудил заявление по Карабаху с Мевлутом Чавушоглу Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Пакистан встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу
Внешняя политика
13 января 2021 г. 22:14
Джейхун Байрамов обсудил заявление по Карабаху с Мевлутом Чавушоглу
Мевлут Чавушоглу и Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Пакистан встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства иностранных дел, министры обсудили текущую ситуацию в регионе, реализацию Совместного заявления от 10 ноября 2020 года, а также реализацию трехстороннего заявления, подписанного 11 января 2021 года в Москве.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также сотрудничества в рамках международных организаций. На встрече были обсуждены и другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Mevlüt Çavuşoğlu ilə Qarabağ bəyanatını müzakirə etdi

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