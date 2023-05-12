О нас

Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем МИД РФ процесс нормализации азербайджано-армянских отношений

Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем МИД РФ процесс нормализации азербайджано-армянских отношений Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.
Внешняя политика
12 мая 2023 г. 18:21
Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем МИД РФ процесс нормализации азербайджано-армянских отношений

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Стороны затронули процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, переговоры по мирному соглашению, а также текущую ситуацию в регионе.

В ходе переговоров министр Джейхун Байрамов проинформировал И.Ховаева о провокационных шагах Армении, подрывающих мирный процесс и переговоры.

Спецпредставитель МИД России отметил, что обеспечение мира и стабильности в регионе крайне важно, и российская сторона готова оказать любую поддержку в этом направлении.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets with special representative of Russian MFA
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Rusiyanın xüsusi nümayəndəsi ilə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşma prosesini müzakirə edib

Экслюзивные новости

Украина назвала сроки окончания войны
Украина назвала сроки окончания войны
12 мая 2023 г. 15:52
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
11 мая 2023 г. 18:20
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
11 мая 2023 г. 18:05
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
11 мая 2023 г. 13:02
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
11 мая 2023 г. 12:20
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
10 мая 2023 г. 14:04
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
9 мая 2023 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi