Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем МИД РФ процесс нормализации азербайджано-армянских отношений

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Стороны затронули процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, переговоры по мирному соглашению, а также текущую ситуацию в регионе.

В ходе переговоров министр Джейхун Байрамов проинформировал И.Ховаева о провокационных шагах Армении, подрывающих мирный процесс и переговоры.

Спецпредставитель МИД России отметил, что обеспечение мира и стабильности в регионе крайне важно, и российская сторона готова оказать любую поддержку в этом направлении.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.