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Джейхун Байрамов обсудил с заместителем генсека ООН приоритеты Азербайджана на COP29

Джейхун Байрамов обсудил с заместителем генсека ООН приоритеты Азербайджана на COP29 9 октября состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед.
Внешняя политика
9 октября 2024 г. 20:54
Джейхун Байрамов обсудил с заместителем генсека ООН приоритеты Азербайджана на COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 9 октября провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече обсуждались текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и ООН, подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и приоритеты председательства Азербайджана на этой конференции.

Амина Мохаммед подчеркнула важность роли Азербайджана в многосторонней дипломатии и высоко оценила деятельность страны по организации COP29. Она также отметила значимость итогового документа, принятого во время Саммита будущего, в котором отражены вопросы мира, безопасности, новых технологий и финансовой архитектуры.

Собеседники обсудили достижения Азербайджана в реализации Целей устойчивого развития и отметили значительный прогресс в этой области.

Байрамов также предоставил информацию о переговорах в рамках COP29, подчеркнул важность достижения консенсуса для определения новой качественной финансовой цели, необходимой для борьбы с изменением климата.

Стороны отметили значимость поддержки ООН и международных финансовых институтов в этом направлении и обсудили 14 инициатив, выдвинутых председательством COP29.

Кроме этого, на встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

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Версия на английском языке ФотоFM Bayramov, UN deputy secretary mull priorities of Azerbaijan's COP29 presidency
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Quterreşin müavini ilə Azərbaycanın COP29 Sədrliyinin prioritetlərini müzakirə edib

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