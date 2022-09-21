Глава МИД обсудил с вице-президентом Уганды деятельность в Движении неприсоединения

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в Неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с вице-президентом Уганды Джессикой Роз Эпель Алупо.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в Неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с вице-президентом Уганды Джессикой Роз Эпель Алупо.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи стороны подробно обсудили деятельность на международных многосторонних платформах, в частности в рамках Движения неприсоединения, а также будущие планы сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов поделился инициативами, выдвинутыми в рамках председательства нашей страны в ДН, опытом организации международных мероприятий. Было подчеркнуто, что в рамках Движения неприсоединения учреждаются и продвигаются Молодежная сеть и другие инициативы.

Вице-президент Уганды сообщила, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения является образцовым для многих стран, и Уганда, намеренная председательствовать в ДН в будущем, планирует тесно сотрудничать с нашей страной.

Также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.