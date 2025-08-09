О нас

Джейхун Байрамов обсудил с узбекским коллегой свой визит в США
9 августа 2025 г. 21:40
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиером Саидовым

Об этом Report сообщили МИД Азербайджана.

Глава МИД Узбекистана тепло поздравил с достигнутыми договоренностями между Азербайджаном и США в ходе визита Президента Азербайджанской Республики в США, а также с историческими достижениями в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Отмечено, что подписанные документы имеют важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе. Подчеркнуто, что парафирование мирного договора, а также совместный призыв к ликвидации Минского процесса ОБСЕ и соответствующих структур являются значительным вкладом в установление мира.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, вытекающие из стратегического союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном, включая планы реализации достигнутых договоренностей по многоплановому сотрудничеству.

Последние новости

