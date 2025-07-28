Джейхун Байрамов обсудил с узбекским коллегой ситуацию в регионе

28 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

28 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждались вопросы, вытекающие из стратегических союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, планы реализации договоренностей в сфере двустороннего и многостороннего сотрудничества, достигнутых в результате государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан 2 июля, а также ситуация в регионе.

Стороны также обсудили вопросы подготовки к международным мероприятиям с участием обеих стран.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.