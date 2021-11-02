Глава МИД обсудил с региональным директором UNDCO восстановление в постконфликтный период

Региональный директор Управления ООН по координации деятельности в целях развития (UNDCO) по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон (Gwi-Yeop Son) и Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили восстановление в постпандемический и посткон

Региональный директор Управления ООН по координации деятельности в целях развития (UNDCO) по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон (Gwi-Yeop Son) и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили восстановление в постпандемический и постконфликтный периоды.

Как передает Report, об этом сообщили в офисе ООН в Азербайджане.

"Региональный директор Управления ООН по координации деятельности в целях развития (UNDCO) по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон (Gwi-Yeop Son) провела онлайн-встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Они обсудили партнерство ООН и Азербайджана в интересах устойчивого развития, а также восстановление в постпандемический и постконфликтный периоды", - говорится в публикации в Twitter.