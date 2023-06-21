Джейхун Байрамов обсудил с украинским коллегой вопросы региональной и международной безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со своим украинским коллегой Димитрием Кулебой вопросы региональной и международной безопасности.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Великобританию встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как сообщили Report в пресс-службе азербайджанского МИД, на встрече обсуждались актуальные вопросы повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества, ситуация в Украине, постконфликтные усилия в нашем регионе.

Дж.Байрамов отметил, что за годы, прошедшие с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной, были достигнуты важные успехи в направлении расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества по ряду направлений, включая политическое, экономическое, культурное, гуманитарное и др. Было подчеркнуто, что Азербайджан, который всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины, продолжит свою гуманитарную помощь в связи с украинским кризисом.

Джейхун Байрамов также подробно проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе, мирных и созидательных усилиях Азербайджана в постконфликтный период, шагах, предпринятых в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, текущих вызовах.

Дмитрий Кулеба с удовлетворением рассказал о двустороннем и многостороннем сотрудничестве между Азербайджаном и Украиной, подчеркнул роль интенсивных контактов между лидерами двух стран в этом направлении. С удовлетворением и благодарностью была отмечена гуманитарная помощь Азербайджана Украине.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

22:40

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со своим украинским коллегой Димитрием Кулебой вопросы региональной и международной безопасности.

Как передает Report , об этом азербайджанское внешнеполитическое ведомство сообщило в Twitter.

Встреча прошла в Великобритании на полях конференции по восстановлению Украины.

Отмечается, что министры обсудили повестку совместного сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.