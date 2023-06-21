Джейхун Байрамов обсудил с украинским коллегой вопросы региональной и международной безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Великобританию встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
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Дж.Байрамов отметил, что за годы, прошедшие с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной, были достигнуты важные успехи в направлении расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества по ряду направлений, включая политическое, экономическое, культурное, гуманитарное и др. Было подчеркнуто, что Азербайджан, который всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины, продолжит свою гуманитарную помощь в связи с украинским кризисом.
Джейхун Байрамов также подробно проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе, мирных и созидательных усилиях Азербайджана в постконфликтный период, шагах, предпринятых в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, текущих вызовах.
Дмитрий Кулеба с удовлетворением рассказал о двустороннем и многостороннем сотрудничестве между Азербайджаном и Украиной, подчеркнул роль интенсивных контактов между лидерами двух стран в этом направлении. С удовлетворением и благодарностью была отмечена гуманитарная помощь Азербайджана Украине.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со своим украинским коллегой Димитрием Кулебой вопросы региональной и международной безопасности.
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Встреча прошла в Великобритании на полях конференции по восстановлению Украины.
Отмечается, что министры обсудили повестку совместного сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.