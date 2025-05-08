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Джейхун Байрамов обсудил с туркменским коллегой дальнейшее развитие дружественных отношений

Джейхун Байрамов обсудил с туркменским коллегой дальнейшее развитие дружественных отношений Джейхун Байрамов обсудил с туркменским коллегой дальнейшее развитие дружественных отношений
Внешняя политика
8 мая 2025 г. 13:53
Джейхун Байрамов обсудил с туркменским коллегой дальнейшее развитие дружественных отношений

Главы МИД Азербайджана и Туркменистана Джейхун Байрамов и Рашид Мередов выразили уверенность в дальнейшем развитии дружественных отношений.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора глав ведомств.

"Министры провели обмен мнениями касательно укрепления двустороннего сотрудничества и выразили уверенность в дальнейшем развитии традиционных уз дружбы и братства на основе партнерских отношений", - отметили в МИД.

Главы ведомств также подчеркнули важность политического диалога на уровне глав государств, обмена визитами, консультаций между министерствами иностранных дел.

В ходе телефонного разговора министры в том числе обсудили вопросы региональной безопасности, сотрудничество в рамках международных организаций и в Каспийском регионе.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkmen FMs discuss co-op prospects on Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkmənistan XİN başçıları Xəzər dənizi üzrə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər

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