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Глава МИД обсудил с содокладчиками ПАСЕ процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном

Глава МИД обсудил с содокладчиками ПАСЕ процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном 5 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов обсудил процесс нормализации азербайджано-армянских отношений с содокладчиками мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Яном Лидель-Грейнджером и Лиз Кристоферсен.
Внешняя политика
5 июня 2023 г. 18:46
Глава МИД обсудил с содокладчиками ПАСЕ процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном

5 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов обсудил процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с содокладчиками мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Яном Лидель-Грейнджером и Лиз Кристоферсен.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества Азербайджана и ПАСЕ, перспективы на будущее, в том числе текущую ситуацию в регионе и возможный вклад ПАСЕ в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов, говоря о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных проектах, проводимых Азербайджаном, отметил, что, несмотря на провокации Армении и усилия по замедлению процесса, страна предпринимает важные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе, в том числе подписание мирного договора, открытие всех коммуникаций и другие вопросы.

На встрече также состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM, PACE co-rapporteurs mull normalization of Baku-Yerevan relations
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov həmməruzəçilərlə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesini müzakirə edib

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