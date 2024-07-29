Глава МИД Азербайджана обсудил с региональным директором ООН подготовку к COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с региональным директором Офиса координации развития ООН по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с региональным директором Офиса координации развития ООН по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи обсуждены вопросы, стоящие на повестке нынешнего сотрудничества между Азербайджаном и различными специализированными структурами ООН, а также подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Также было отмечено, что в 2026 году в нашей стране пройдет Всемирный градостроительный форум и Всемирный день окружающей среды.