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Глава МИД Азербайджана обсудил с региональным директором ООН подготовку к COP29

Глава МИД Азербайджана обсудил с региональным директором ООН подготовку к COP29 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с региональным директором Офиса координации развития ООН по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон.
Внешняя политика
29 июля 2024 г. 20:08
Глава МИД Азербайджана обсудил с региональным директором ООН подготовку к COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с региональным директором Офиса координации развития ООН по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи обсуждены вопросы, стоящие на повестке нынешнего сотрудничества между Азербайджаном и различными специализированными структурами ООН, а также подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Также было отмечено, что в 2026 году в нашей стране пройдет Всемирный градостроительный форум и Всемирный день окружающей среды.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BMT-nin regional direktoru ilə COP29-a hazırlığı müzakirə edib

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