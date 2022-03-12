О нас
Аудио новости

Джейхун Байрамов обсудил с президентом МККК судьбу пропавших без вести азербайджанцев

Джейхун Байрамов обсудил с президентом МККК судьбу пропавших без вести азербайджанцев В рамках Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с президентом Международного комитета красного креста Петером Маурером.
Внешняя политика
12 марта 2022 г. 14:21
Джейхун Байрамов обсудил с президентом МККК судьбу пропавших без вести азербайджанцев

В рамках Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с президентом Международного комитета красного креста Петером Маурером.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы многолетнего сотрудничества между Азербайджаном и МККК. Была отмечена деятельность Азербайджана и МККК по ликвидации последствий почти 30-летней военной агрессии Армении. Президент МККК выразил открытость к сотрудничеству с Азербайджаном и удовлетворение проделанной за эти годы работой.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность продолжения соответствующей работы для получения информации о пропавших без вести лицах, в том числе для выяснения судьбы около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести с начала 1990 года.

На встрече также был обсужден вопрос мин на освобожденных территориях Азербайджана и вызванная им гуманитарная катастрофа. Стороны обменялись мнениями о возможном сотрудничестве Азербайджана и МККК для ликвидации последствий минной проблемы.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с гуманитарной деятельностью и представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov BQXK prezidenti ilə itkin düşən azərbaycanlıların taleyini müzakirə edib

Экслюзивные новости

Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
ФотоПереехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
12 марта 2022 г. 11:43
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
11 марта 2022 г. 17:21
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
9 марта 2022 г. 18:08
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
9 марта 2022 г. 12:35
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
9 марта 2022 г. 11:50
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi