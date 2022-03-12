Джейхун Байрамов обсудил с президентом МККК судьбу пропавших без вести азербайджанцев

В рамках Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с президентом Международного комитета красного креста Петером Маурером.

В рамках Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с президентом Международного комитета красного креста Петером Маурером.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы многолетнего сотрудничества между Азербайджаном и МККК. Была отмечена деятельность Азербайджана и МККК по ликвидации последствий почти 30-летней военной агрессии Армении. Президент МККК выразил открытость к сотрудничеству с Азербайджаном и удовлетворение проделанной за эти годы работой.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность продолжения соответствующей работы для получения информации о пропавших без вести лицах, в том числе для выяснения судьбы около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести с начала 1990 года.

На встрече также был обсужден вопрос мин на освобожденных территориях Азербайджана и вызванная им гуманитарная катастрофа. Стороны обменялись мнениями о возможном сотрудничестве Азербайджана и МККК для ликвидации последствий минной проблемы.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с гуманитарной деятельностью и представляющие взаимный интерес.