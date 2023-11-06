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Глава МИД Азербайджана обсудил с премьером Румынии вопросы региональной повестки

Глава МИД Азербайджана обсудил с премьером Румынии вопросы региональной повестки Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с премьер-министром Болгарии Ион-Марчел Чолаку вопросы двухсторонней и региональной повестки дня.
Внешняя политика
6 ноября 2023 г. 15:58
Глава МИД Азербайджана обсудил с премьером Румынии вопросы региональной повестки

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с премьер-министром Румынии Ион-Марчелом Чолаку вопросы двухсторонней и региональной повестки дня.

Как передает Report, об этом глава МИД написал в социальной сети "Х".

"В ходе официального визита в Румынию я был рад встретиться с премьер-министром и обсудить вопросы двустороннего и регионального сотрудничества. Укрепление связей с нашими стратегическими партнерами в Европе является стержнем нашей внешней политики", - говорится в публикации.

В свою очередь премьер-министр Ион-Марчел Чолаку заявил, что Азербайджан является наиболее значимым экономическим партнером для Румынии на Южном Кавказе. "Безопасность и стабильность в регионе имеют для нас большое значение", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Rumıniyanın Baş naziri ilə regional məsələləri müzakirə edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with Romanian Prime Minister 

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