Глава МИД Азербайджана обсудил с премьером Румынии вопросы региональной повестки

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с премьер-министром Болгарии Ион-Марчел Чолаку вопросы двухсторонней и региональной повестки дня.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с премьер-министром Румынии Ион-Марчелом Чолаку вопросы двухсторонней и региональной повестки дня.

Как передает Report, об этом глава МИД написал в социальной сети "Х".

"В ходе официального визита в Румынию я был рад встретиться с премьер-министром и обсудить вопросы двустороннего и регионального сотрудничества. Укрепление связей с нашими стратегическими партнерами в Европе является стержнем нашей внешней политики", - говорится в публикации.

В свою очередь премьер-министр Ион-Марчел Чолаку заявил, что Азербайджан является наиболее значимым экономическим партнером для Румынии на Южном Кавказе. "Безопасность и стабильность в регионе имеют для нас большое значение", - добавил он.