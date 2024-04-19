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Джейхун Байрамов обсудил с премьер-министром Палестины ситуацию в Газе

Джейхун Байрамов обсудил с премьер-министром Палестины ситуацию в Газе Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с премьер-министром Государства Палестина, а также с министром иностранных дел и проживающих за рубежом палестинцев Мухаммедом Мустафой.
Внешняя политика
19 апреля 2024 г. 15:47
Джейхун Байрамов обсудил с премьер-министром Палестины ситуацию в Газе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с премьер-министром Государства Палестина, а также с министром иностранных дел и проживающих за рубежом палестинцев Мухаммедом Мустафой.

Об этом сообщили Report в МИД.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной, а также ситуация в Газе.

В ходе разговора была с удовлетворением отмечена помощь Азербайджана в размере 2 млн долларов США, оказанная Палестине через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA), а также в организации учебных программ для палестинских студентов и дипломатов.

Стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.


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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov discusses situation in Gaza with Prime Minister of Palestine
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Fələstinin Baş naziri ilə Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edib

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