Джейхун Байрамов обсудил с премьер-министром Палестины ситуацию в Газе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с премьер-министром Государства Палестина, а также с министром иностранных дел и проживающих за рубежом палестинцев Мухаммедом Мустафой.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с премьер-министром Государства Палестина, а также с министром иностранных дел и проживающих за рубежом палестинцев Мухаммедом Мустафой.

Об этом сообщили Report в МИД.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной, а также ситуация в Газе.

В ходе разговора была с удовлетворением отмечена помощь Азербайджана в размере 2 млн долларов США, оказанная Палестине через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA), а также в организации учебных программ для палестинских студентов и дипломатов.

Стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.



