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Джейхун Байрамов обсудил с представителем ЮНЕСКО развитие сотрудничества в рамках COP29

Джейхун Байрамов обсудил с представителем ЮНЕСКО развитие сотрудничества в рамках COP29 Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил перспективы сотрудничества в рамках COP29 с помощником генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэлой Рамос.
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 14:54
Джейхун Байрамов обсудил с представителем ЮНЕСКО развитие сотрудничества в рамках COP29

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил перспективы сотрудничества в рамках COP29 с помощником генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэлой Рамос.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Байрамов отметил, что в рамках председательства в COP29 Азербайджан намерен развивать сотрудничество с различными государствами и международными организациями в борьбе с изменением климата.

Стороны также обсудили вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО. Министр подчеркнул, что со дня восстановления своей независимости Азербайджан тесно сотрудничает с ЮНЕСКО, внося свой вклад в деятельность организации.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM discusses COP29 with Assistant Director-General of UNESCO
Версия на азербайджанском языке Фото Ceyhun Bayramov UNESCO baş direktorunun köməkçisi ilə COP29-u müzakirə edib

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