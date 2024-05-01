Джейхун Байрамов обсудил с представителем ЮНЕСКО развитие сотрудничества в рамках COP29

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил перспективы сотрудничества в рамках COP29 с помощником генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэлой Рамос.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
Байрамов отметил, что в рамках председательства в COP29 Азербайджан намерен развивать сотрудничество с различными государствами и международными организациями в борьбе с изменением климата.
Стороны также обсудили вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО. Министр подчеркнул, что со дня восстановления своей независимости Азербайджан тесно сотрудничает с ЮНЕСКО, внося свой вклад в деятельность организации.