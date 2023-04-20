Джейхун Байрамов обсудил с представителем США нормализацию азербайджано-армянских отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрику Олсон.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрику Олсон.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и США, текущая ситуация в регионе, шаги, предпринятые для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр Дж. Байрамов сказал, что на постконфликтном этапе Азербайджан, как сторона, выдвинувшая основную инициативу в направлении нормализации отношений с Арменией, в том числе подписания будущего мирного соглашения, заинтересован в успешном завершении процесса. До сведения противоположной стороны были доведены усилия Армении по препятствованию процессу в указанных направлениях, отсутствие ответа армянской стороны в течение 6 недель на последние предложения Азербайджана по тексту мирного соглашения, а также ряд провокационных заявлений и действий Армении. Вместе с тем азербайджанский министр отметил, что, несмотря на такие меры построения доверия, как передача в короткие сроки Армении ее военнослужащих, заблудившись перешедших на территорию Азербайджана, недавнее насилие в отношении азербайджанских военных в Армении является примером подрывной деятельности с ее стороны. Была подчеркнута важность реализации достигнутых между сторонами договоренностей в целях обеспечения стабильного мира и безопасности в регионе.

E.Олсон, в свою очередь, отметила важность установления мира и стабильности в регионе, для чего необходимо подписание мирного соглашения. Она подчеркнула, что американская сторона всегда готова оказать поддержку этим переговорам между Азербайджаном и Арменией, проводимым на двусторонней основе.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.