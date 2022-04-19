Глава МИД обсудил со спецпредставителем ЕС подготовку мирного соглашения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
В продолжение состоявшейся 6 апреля в Брюсселе встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве и участии президента Совета ЕС стороны провели обмен мнениями о текущей ситуации в регионе, предпринятых шагах по нормализации отношений между двумя странами, в том числе по вопросам, связанным с реализацией достигнутых на брюссельской встрече договоренностей.
Подчеркнута важность прогресса на пути к нормализации для обеспечения мира и безопасности в регионе, включая начало процесса делимитации, подготовку мирного соглашения, продолжение гуманитарных шагов и разблокировку всех коммуникаций.