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Глава МИД обсудил со спецпредставителем ЕС подготовку мирного соглашения

Глава МИД обсудил со спецпредставителем ЕС подготовку мирного соглашения Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Внешняя политика
19 апреля 2022 г. 17:48
Глава МИД обсудил со спецпредставителем ЕС подготовку мирного соглашения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В продолжение состоявшейся 6 апреля в Брюсселе встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве и участии президента Совета ЕС стороны провели обмен мнениями о текущей ситуации в регионе, предпринятых шагах по нормализации отношений между двумя странами, в том числе по вопросам, связанным с реализацией достигнутых на брюссельской встрече договоренностей.

Подчеркнута важность прогресса на пути к нормализации для обеспечения мира и безопасности в регионе, включая начало процесса делимитации, подготовку мирного соглашения, продолжение гуманитарных шагов и разблокировку всех коммуникаций.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM discusses preparations for peace deal with EU Special Rep
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Aİ nümayəndəsi ilə Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin hazırlanmasını müzakirə edib

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