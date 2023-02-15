О нас

Джейхун Байрамов обсудил с послом ЕС текущую ситуацию вокруг Лачынской дороги

Джейхун Байрамов обсудил с послом ЕС текущую ситуацию вокруг Лачынской дороги Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и послом Европейского союза по программе Восточного партнерства Кристиной Йоханнессон, на которой обсуждалась текущая ситуация вокруг Лачынской дороги.
Внешняя политика
15 февраля 2023 г. 19:01
Джейхун Байрамов обсудил с послом ЕС текущую ситуацию вокруг Лачынской дороги

15 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с послом Европейского Союза по программе Восточного партнерства Кристиной Йоханнессон.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены выполнение программы Восточного партнерства в рамках сотрудничества Азербайджана и Европейского союза по ряду направлений, включая обеспечение энергетической безопасности и использование альтернативных энергоресурсов, а также текущая ситуация в регионе. Было уделено внимание приоритетам Швеции в период ее председательства в Совете Европейского союза и вопроса сотрудничества Азербайджана как со Швецией, так и с Европейским Союзом в этом контексте.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с ЕС в двустороннем и многостороннем форматах на основе партнерства и взаимного уважения.

Министр проинформировал европейского дипломата о мирной повестке дня Азербайджана, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, ситуации вокруг Лачинской дороги в настоящее время, законных требованиях и интересах безопасности Азербайджанской Республики в этом контексте, а также о препятствиях, которые Армения создает мирному процессу и переговорам по мирному соглашению.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим актуальным вопросам двустороннего и регионального сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov and EU ambassador for Eastern Partnership Program mull current situation around Lachin road
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Aİ-nin Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı üzrə səfiri ilə Laçın yolu ətrafındakı hazırkı vəziyyəti müzakirə edib

Самое читаемое

В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
11 февраля 2023 г. 01:54
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
11 февраля 2023 г. 12:04
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
12 февраля 2023 г. 07:12
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера Ливерпуля
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера "Ливерпуля"
14 февраля 2023 г. 06:29
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
15 февраля 2023 г. 06:07
Вице-президент Турции: Общее число спасателей, находящихся сейчас на местах, превысило 100 тысяч
Вице-президент Турции: Общее число спасателей, находящихся сейчас на местах, превысило 100 тысяч
8 февраля 2023 г. 22:06
Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов тела еще двух человек
Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов тела еще двух человек
9 февраля 2023 г. 10:54
В Азербайджане расходы фермеров на корма снизятся до 10%
В Азербайджане расходы фермеров на корма снизятся до 10%
9 февраля 2023 г. 18:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi