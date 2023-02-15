Джейхун Байрамов обсудил с послом ЕС текущую ситуацию вокруг Лачынской дороги

Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и послом Европейского союза по программе Восточного партнерства Кристиной Йоханнессон, на которой обсуждалась текущая ситуация вокруг Лачынской дороги.

15 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с послом Европейского Союза по программе Восточного партнерства Кристиной Йоханнессон.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены выполнение программы Восточного партнерства в рамках сотрудничества Азербайджана и Европейского союза по ряду направлений, включая обеспечение энергетической безопасности и использование альтернативных энергоресурсов, а также текущая ситуация в регионе. Было уделено внимание приоритетам Швеции в период ее председательства в Совете Европейского союза и вопроса сотрудничества Азербайджана как со Швецией, так и с Европейским Союзом в этом контексте.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с ЕС в двустороннем и многостороннем форматах на основе партнерства и взаимного уважения.

Министр проинформировал европейского дипломата о мирной повестке дня Азербайджана, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, ситуации вокруг Лачинской дороги в настоящее время, законных требованиях и интересах безопасности Азербайджанской Республики в этом контексте, а также о препятствиях, которые Армения создает мирному процессу и переговорам по мирному соглашению.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим актуальным вопросам двустороннего и регионального сотрудничества.