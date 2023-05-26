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Джейхун Байрамов обсудил с помощником генсека ООН ситуацию в регионе

Джейхун Байрамов обсудил с помощником генсека ООН ситуацию в регионе Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и помощника генерального секретаря ООН по институтам верховенства закона и безопасности Александра Зуева.
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 19:07
Джейхун Байрамов обсудил с помощником генсека ООН ситуацию в регионе

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и помощника генерального секретаря ООН по институтам верховенства закона и безопасности Александра Зуева.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

В ходе встречи было выражено удовлетворение деятельностью Азербайджана в рамках ООН, высоко оценены широкомасштабные инициативы нашей страны в рамках ООН по ряду направлений, в частности в области поддержки мира и безопасности, в том числе участие наших миротворцев в различных миссиях.

Отметив особое значение сотрудничества нашей страны с ООН и ее специализированными структурами, министр Джейхун Байрамов отметил тесное сотрудничество Азербайджана в качестве страны-донора. Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Foreign Minister Bayramov, UN Assistant Sec.-Gen Zuev mull regional situation
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BMT Baş katibinin köməkçisi ilə bölgədəki son vəziyyəti müzakirə edib

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