    Джейхун Байрамов обсудил с новым послом Франции причины кризиса в отношениях двух стран

    Внешняя политика
    • 19 сентября, 2025
    • 18:01
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с новым послом Франции Софи Лагут причины кризиса в отношениях двух стран.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, новый посол вручила министру Байрамову копии верительных грамот.

    На встрече была отмечена важность продолжения взаимного диалога и обсуждений, несмотря на существующие разногласия.

    Ceyhun Bayramov Fransanın yeni səfiri ilə iki ölkə arasındakı böhranın səbəbləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıb
    Azerbaijan, France discuss causes of diplomatic tensions

