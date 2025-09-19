Джейхун Байрамов обсудил с новым послом Франции причины кризиса в отношениях двух стран
19 сентября, 2025
- 18:01
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с новым послом Франции Софи Лагут причины кризиса в отношениях двух стран.
Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, новый посол вручила министру Байрамову копии верительных грамот.
На встрече была отмечена важность продолжения взаимного диалога и обсуждений, несмотря на существующие разногласия.
