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Байрамов проинформировал наследного принца Кувейта о мирных инициативах Азербайджана – ОБНОВЛЕНО

Байрамов проинформировал наследного принца Кувейта о мирных инициативах Азербайджана – ОБНОВЛЕНО Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с наследным принцем Кувейта Сабахом Халедом аль-Хамадом аль-Мубараком аль-Сабахом.
Внешняя политика
30 апреля 2025 г. 15:30
Байрамов проинформировал наследного принца Кувейта о мирных инициативах Азербайджана – ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с визитом в Кувейте, провел встречу с наследным принцем шейхом Сабахом Халидом аль-Хамадом аль-Сабахом.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также региональную и международную повестку в сфере безопасности.

Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем политического диалога между Азербайджаном и Кувейтом. Отмечена важность интенсификации визитов и контактов на высоком уровне, а также продолжения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами для определения новых направлений взаимодействия.

Байрамов на встрече проинформировал наследного принца о постконфликтной ситуации в регионе, ходе работ по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана, а также о работах по гуманитарному разминированию.

Особое внимание стороны уделили сотрудничеству в рамках международных организаций, таких как ООН, Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Движение неприсоединения.

В ходе беседы также обсуждалось предстоящее председательство Азербайджана в ОИС и возможное взаимодействие в этом направлении.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

14:44

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего визита в Кувейт провел переговоры с наследным принцем страны Сабахом Халедом аль-Хамадом аль-Мубараком аль-Сабахом.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обсудили пути укрепления двусторонних и многосторонних связей между Азербайджаном и Кувейтом, уделив особое внимание расширению сотрудничества в различных отраслях.

Они также подчеркнули важность полного использования существующего потенциала сотрудничества, в частности в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетической безопасности и туризма. Стороны подчеркнули важную роль совместной межправкомиссии в дальнейшем углублении отношений.

В МИД подчеркнули, что министр Байрамов в том числе проинформировал кувейтскую сторону о ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период и мирном процессе между Баку и Ереваном. 

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Küveytin vəliəhd şahzadəsini Azərbaycanın sülh səyləri barədə məlumatlandırıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov informs Crown Prince of Kuwait about Azerbaijan's peace efforts

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