Байрамов проинформировал наследного принца Кувейта о мирных инициативах Азербайджана – ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с визитом в Кувейте, провел встречу с наследным принцем шейхом Сабахом Халидом аль-Хамадом аль-Сабахом.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также региональную и международную повестку в сфере безопасности.

Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем политического диалога между Азербайджаном и Кувейтом. Отмечена важность интенсификации визитов и контактов на высоком уровне, а также продолжения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами для определения новых направлений взаимодействия.

Байрамов на встрече проинформировал наследного принца о постконфликтной ситуации в регионе, ходе работ по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана, а также о работах по гуманитарному разминированию.

Особое внимание стороны уделили сотрудничеству в рамках международных организаций, таких как ООН, Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Движение неприсоединения.

В ходе беседы также обсуждалось предстоящее председательство Азербайджана в ОИС и возможное взаимодействие в этом направлении.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

