Джейхун Байрамов обсудил с Мевлютом Чавушоглу региональную ситуацию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и находящийся с визитом в Баку глава делегации парламента Турции в ПА НАТО Мевлют Чавушоглу обсудили региональную ситуацию.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и находящийся с визитом в Баку глава делегации парламента Турции в ПА НАТО Мевлют Чавушоглу обсудили региональную ситуацию.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал в соцсети "X".

"Сегодня мы провели плодотворную встречу с моим братом Мевлютом Чавушоглу, главой делегации Великого национального собрания Турции в ПА НАТО. Провели подробный обмен мнениями по вопросам укрепления союзнических отношений, многостороннего сотрудничества и региональной ситуации в постконфликтный период", - написал Байрамов.