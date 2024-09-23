Джейхун Байрамов обсудил с люксембургским коллегой текущее состояние мирного процесса между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттелем в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттелем в рамках "Недели высокого уровня" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети X.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Джейхун Байрамов также проинформировал К. Беттеля о постконфликтной ситуации на Южном Кавказе, а также о текущем состоянии мирного процесса и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.