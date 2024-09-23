О нас

Джейхун Байрамов обсудил с люксембургским коллегой текущее состояние мирного процесса между Баку и Ереваном

Джейхун Байрамов обсудил с люксембургским коллегой текущее состояние мирного процесса между Баку и Ереваном Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттелем в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Внешняя политика
23 сентября 2024 г. 23:32
Джейхун Байрамов обсудил с люксембургским коллегой текущее состояние мирного процесса между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттелем в рамках "Недели высокого уровня" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети X.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Джейхун Байрамов также проинформировал К. Беттеля о постконфликтной ситуации на Южном Кавказе, а также о текущем состоянии мирного процесса и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov lüksemburqlu həmkarı ilə Ermənistanla sülh prosesinin hazırkı vəziyyətindən danışıb

Другие новости из категории

Глава МИД Азербайджана и комиссар ЕС обсудили вопросы сотрудничества
ФотоГлава МИД Азербайджана и комиссар ЕС обсудили вопросы сотрудничества
24 сентября 2024 г. 00:14
Джейхун Байрамов проинформировал своего португальского коллегу о мирных инициативах Азербайджана
Джейхун Байрамов проинформировал своего португальского коллегу о мирных инициативах Азербайджана
24 сентября 2024 г. 00:06
Главы МИД Азербайджана и Кении обсудили двустороннее сотрудничество
ФотоГлавы МИД Азербайджана и Кении обсудили двустороннее сотрудничество
24 сентября 2024 г. 00:00
Азербайджан в период своего председательства выступал с инициативами по повышению эффективности деятельности ДН
Азербайджан в период своего председательства выступал с инициативами по повышению эффективности деятельности ДН
23 сентября 2024 г. 23:47
Байрамов выступил на министерской встрече ДН в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН
ФотоБайрамов выступил на министерской встрече ДН в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН
23 сентября 2024 г. 23:20
В Баку отметили 94-летие со дня образования Королевства Саудовская Аравия
ФотоВ Баку отметили 94-летие со дня образования Королевства Саудовская Аравия
23 сентября 2024 г. 21:16
Самир Шарифов: 8-ое заседание межправкомиссии Азербайджан-Саудовская Аравия состоится в ближайшее время
Самир Шарифов: 8-ое заседание межправкомиссии Азербайджан-Саудовская Аравия состоится в ближайшее время
23 сентября 2024 г. 20:08
Делегация ANAMA провела ряд встреч в штаб-квартире НАТО
ФотоДелегация ANAMA провела ряд встреч в штаб-квартире НАТО
23 сентября 2024 г. 19:22
В Общине Западного Азербайджана призвали Армению отказаться от реваншистских заявлений
В Общине Западного Азербайджана призвали Армению отказаться от реваншистских заявлений
23 сентября 2024 г. 19:16
Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере науки и образования
Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере науки и образования
23 сентября 2024 г. 17:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi